عدد المركبات الخصوصي في الأردن ينوف عن 1.5 مليون مركبة

بلغ عدد المركبات الخصوصي في الأردن أكثر من 1.5 مليون مركبة، وفق ما نشر منتدى الاستراتيجيات الأردني نقلا عن بيانات وزارة النقل.

وقال المنتدى، اليوم السبت، على تويتر، إنّ 1.2 مليون مركبة تتواجد داخل العاصمة عمّان، فيما بلغ عدد سكان عمّان 4.536.500 مليون شخص حتى نهاية 2020.

وحسب الموقع الإلكتروني لدائرة الاحصاءات العامة، بلغ عدد سكان الأردن 10,822,142 مليون شخص.

وتتوزع المركبات الخصوصية إلى “مركبات صغيرة، متوسطة، بكب، درجات، مركبات زراعية (…).

ووفق مديرية الأمن العام، فقد سجل 1677061 مركبة خلال 2019.

وقد شهدت الأردن زيادة كبيره في أعداد السكان والمركبات، حيث ارتفعت ملكية المركبات مقارنة بعدد السكان من مركبـة واحـدة لكل 58 شخصا في 1971 إلى مركبة واحدة لكل 6 أشخاص في 2019.