النار تحت الرماد.. تهديدات جدية بعودة المحتجين المسلحين لاقتحام مبنى الكابيتول وقتل المشرعين لدى محاكمة ترامب
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جرينتش+2 12:11
عدد المركبات الخصوصي في الأردن ينوف عن 1.5 مليون مركبة
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