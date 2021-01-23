لان ظاهرة العنف الأسري أصبحت خطيرة.. لجنة المرأة بمجلس الأعيان تتابع قضية ضرب الفتاة الجامعية من قبل شقيقها

أصدرت لجنة المرأة في مجلس الأعيان، التي تترأسها العين هيفاء النجار، مساء اليوم السبت، بيانًا حول تعرض فتاة جامعية للضرب والتعنيف من قبل أحد أفراد أسرتها.

وقالت اللجنة إنها “تتابع باهتمام بالغ وقائع ومجريات الجريمة الأليمة التي تعرضت لها الفتاة الجامعية يوم 24 كانون الأول 2020، من قبل أحد أفراد أسرتها وذلك بالاعتداء عليها بالضرب والتعنيف، حيث تعاني الفتاة الآن من آثار بليغه ناتجة عن الجريمة ولا زالت ترقد على سرير الشفاء في المستشفى”.

وأشارت في بيانها إلى “أن ظاهرة العنف الأسري أصبحت خطيرة ودخيلة تهدد المجتمع الأردني صاحب القيم والعادات والتقاليد العريقة”.

وأضافت اللجنة أنها “ارتأت تشكيل لجنة مصغرة من أعضائها للوقوف على كافة حثيثات الجريمة ودوافعها ووقائعها والتحقيقات والإجراءات القانونية التي تم اتخاذها من كافة الجهات المختصة، لضمان الكشف عن جميع المشاركين بارتكاب هذه الجريمة وتوفير الحماية الضرورية للمجني عليها وضمان حقها وحق المجتمع بملاحقة كل المسؤولين عن ارتكابها وإحالتهم للمحكمة المختصة لينالوا عقابهم الرادع”.

وبينت “أن احترام إنسانية الإنسان وتمكين مبدأ سيادة القانون والعمل بالقواعد والقيم الأخلاقية التي راعتها الشرائع السماوية والقوانين الوضعية ترفض وتستنكر أن تكون لغة الحوار و التخاطب أو ردود الأفعال تقوم على العنف والتعدي على حقه المحفوظ بالحماية الجسدية والنفسية من كل أذى وتعنيف وأن يغلب بكل الاحوال منطق تطبيق القانون وتحكيم العقل واحترام الكرامة الإنسانية”.

وأكدت اللجنة “أنه من ضمن برنامج عملها مراجعة كافة التشريعات التي تمس المرأة بصورة خاصة والأسرة بصورة عامة والعمل على تعديلها، وذلك انطلاقاً من دور مجلس الأعيان التشريعي”.

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