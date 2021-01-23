ضبط ألف عبوة من مستحضرات التجميل تحوي مواد محظورة

ضبطت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، اليوم السبت، نحو ألف عبوة من مستحضرات التجميل، بينها مستحضرات فرد وتمليس الشعر (بروتين) لاحتوائها على مادة الفورمالديهايد المحظورة داخل منشأة لتصنيع وتداول مستحضرات تجميل مخالفة وغير مجازة في عمان.

وقال مدير عام المؤسسة الدكتور نزار محمود مهيدات إن كوادر الرقابة والتفتيش في مديرية المستلزمات والأجهزة الطبية بالمؤسسة ضبطت هذه المنشأة المخالفة بالتعاون مع كوادر الشرطة الملكية للبيئة والسياحة فرع العاصمة.

وأوضح مهيدات في بيان صحافي، اليوم السبت، أن المؤسسة وبحسب أسس تداول مستحضرات التجميل الصيدلانية لسنة 2016، تحظر استخدام مادة الفورمالديهايد في إنتاج المستحضرات نظرا لعدم مأمونيتها فضلا عن أن المنشأة المخالفة مرخصة حصرا لغايات بيع مستحضرات التجميل لا تصنيعها. وبين أن فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة أغلقت المنشأة المخالفة بالشمع الأحمر، وستتخذ الإجراء القانوني اللازم بحق المخالفين، مشيرا إلى أن المؤسسة من خلال جولاتها التفتيشية المستمرة تسعى لتوفير مستحضرات تجميل آمنة وفعالة ضمن المعايير الصحية المعتمدة بما يكفل صحة وسلامة مستخدميها.

ودعت المؤسسة المواطنين للتواصل معها في حال وجود أية شكوى أو ملاحظة بهذا الخصوص على الهاتف المجاني 117114 والبريد الإلكتروني info@JFDA.Jo وعبر تطبيق الواتس أب على الرقم 0795632000.

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