شروط سعودية قاسية على الراغبين في أداء مناسك العمرة

أصدرت جمعية وكلاء السياحة والسفر وشركات الحج والعمرة بيانا قالت فيه “ان السلطات السعودية لم تسمح بدخول المعتمرين من الأردن برا حتى اللحظة”.

وأوضحت الجمعية ان السلطات السعودية عممت على الوكلاء شروطا جديدة للعمرة جوا ابرزها :

1 – العمر من 18 الى 50 سنة فقط .

2 – فحص كورونا ببلد المعتمر وثم فحص جديد في السعودية وعلى نفقة المعتمر، كما سيقوم المعتمر بفحص قبل مغادرته وفحص فور وصوله للأردن ، أي انه سيخضع لـ 4 فحوصات خلال 10 ايام .

3 – ستقوم السلطات السعودية بحجر المعتمرين 3 ايام بالفندق ويمنع مغادرته مطلقا وهذه الايام من ضمن المدة المقررة والبالغة 10 ايام

4 – لا توجد مزارات لا في مكة ولا في المدينة

5 – يكون عدد الافراد بالباص الناقل للركاب القادمين جوا فقط الى السعودية 24 معتمرا بدلا من 45 راكب .

6 – يكون السكن بالغرفة الواحدة لشخصين بدلا من 4 اشخاص .

7 – لا يحق للمعتمر اداء العمرة الا مرة واحدة فقط ومن خلال برنامج تطبيقي الكتروني طيلة بقائه في مكة.

8 – في حالة ثبوت اي شخص مصاب بالفايروس من القافلة يحجز جميع افراد القافلة دون استثناء لمدة 14 يوما ويقدم لهم العلاج والطعام ويكون العلاج والطعام والسكن وسعر التذكرة الجديدة ( لأن موعد التذكرة القديمة يكون قد انتهى ) على نفقة المعتمر .

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