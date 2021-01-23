النار تحت الرماد.. تهديدات جدية بعودة المحتجين المسلحين لاقتحام مبنى الكابيتول وقتل المشرعين لدى محاكمة ترامب
أهم العناوين
جرينتش+2 12:10
بعد توقف دام أكثر من شهر.. السماح بدخول الأردنيين القادمين من بريطانيا عبر الرحلات غير المباشرة (الترانزيت)
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني