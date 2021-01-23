بعد توقف دام أكثر من شهر.. السماح بدخول الأردنيين القادمين من بريطانيا عبر الرحلات غير المباشرة (الترانزيت)

أعلن رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني هيثم ميستو، السماح بدخول المسافرين الأردنيين القادمين من بريطانيا عبر الرحلات الجوية غير المباشرة (الترانزيت)، بدءا من اليوم السبت، بعد توقف دام أكثر من شهر إثر ظهور سلالة جديدة متحورة من فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة الشهر الماضي.

وكانت الحكومة قد قررت إيقاف رحلات المسافرين الجوية المباشرة وغير المباشرة (الترانزيت) القادمة من المملكة المتحدة، اعتبارا من 21 كانون الأول/ديسمبر، والذي استمر حتى الآن.

ويُشترط للراغبين بالعودة إجراء فحص الكشف عن فيروس كورونا المستجد (PCR) قبل 72 ساعة من الوصول إلى الأردن، وفحص آخر عند الوصول إلى الأردن، ووجوب خضوع المسافر القادم إلى حجر منزلي مدته 14 يوما.

وتوقع ميستو دخول 150 شخصا إلى الأردن خلال الأسبوع المقبل قادمين من بريطانيا عبر دولة ثالثة.

ميستو أوضح أن دخول الأردن عبر الرحلات الجوية غير المباشرة (الترانزيت)، يعني دخول الأردن عن طريق مطار دولة ثالثة، أي السفر من بريطانيا إلى دولة أخرى والسفر إلى الأردن عن طريق تلك الدولة.

وقد تحدث المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الخميس الماضي، عن 3 سلالات متحورة من فيروس كورونا المستجد ظهرت في بريطانيا وجنوب إفريقيا والبرازيل.

وقال المركز الأوروبي إن السلالات تشكل خطرا كبيرا على القارة الأوروبية، وستزيد من إصابات كوفيد-19 والحجز في المستشفيات فضلا عن الوفيات جراء المرض.

وبشأن حظر السفر من وإلى دول أخرى توجد بها سلالات جديدة من الفيروس، قال ميستو إن وزارة الصحة لم تصدر أي تعليمات جديدة متعلقة بدول أخرى، مشيرا إلى أن القرارات قد تتغير في أي لحظة، لما فيه مصلحة الأردنيين.