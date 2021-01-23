القبض على مجموعة تمتهن الاحتيال عبر شراء وبيع السيارات

ألقت إدارة البحث الجنائي القبض على مجموعة تمتهن الاحتيال من خلال شراء مركبات بواسطة إعلانات مبوبة عبر مواقع إلكترونية.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في إدارة البحث الجنائي ألقوا القبض على مجموعة تمتهن الاحتيال من خلال التواصل مع الأشخاص الذين يعرضون مركباتهم للبيع بإعلانات مبوبة عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن الأسلوب الجرمي يتخلص بأن المحتالين يعطون صاحب المركبة دفعة من ثمنها على أن يتم سداد بقية الثمن بشكل أقساط، وبعد نقل ملكيتها إليهم يقومون ببيعها لطرف ثالث بسعر أقل من ثمنها، ويتوارون عن الأنظار وينقطع الاتصال بهم.

وأكد الناطق الإعلامي انه وبعد التحقيق في عدد من تلك القضايا، أُلقي القبض على جميع المتورطين في تلك القضايا، والذين اعترفوا من خلال التحقيق معهم بارتكاب عدد من تلك القضايا والاحتيال على أصحاب المركبات، وجرت إحالتهم للقضاء.

ودعت إدارة البحث الجنائي المواطنين لكي لا يقعوا فريسة للاحتيال إلى اتباع الإجراءات اللازمة كافة لضمان حقهم قبل التنازل عن مركباتهم.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة