اجواء باردة جدا اليوم السبت وارتفاع حراري طفيف غدا وبعده

تكون الأجواء، اليوم السبت، مشمسة وباردة جداً في أغلب مناطق المملكة ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار أحياناً في مناطق البادية.

وتكون السماء صافية ليلاً، والأجواء أشد برودة، ويتوقع مع ساعات الليل المتأخرة تشكل الصقيع في العديد من المناطق، وخصوصا فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من خطر تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة في العديد من المناطق، وحدوث الانجماد ولاسيما فوق المرتفعات الجبلية، واحتمال تدني مدى الرؤية الأفقية خلال ساعات النهار بسبب الغبار في مناطق البادية.

وبحسب تقرير الدائرة، يطرأ خلال اليومين المقبلين ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 12 – 1 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 8 – -1، وفي مرتفعات الشراة 10 – -1، وفي مناطق البادية 13 – -1، وفي مناطق السهول 11 – 0، وفي الاغوار الشمالية 19 – 3، وفي الأغوار الجنوبية 21 – 14، وفي البحر الميت 19 – 10، وفي خليج العقبة 22 – 9 درجات مئوية.

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