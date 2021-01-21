وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس عن تسجيل 11 وفاة و776 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 318,181

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 11 وفاة و776 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الخميس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4198 وفاة و318181 إصابة.

وقد توزّعت الإصابات الجديدة على 413 حالة في محافظة العاصمة عمّان، و185 حالة في محافظة إربد، منها 53 حالة في الرمثا، و54 حالة في محافظة البلقاء، و31 حالة في محافظة الزرقاء، و29 حالة في محافظة المفرق، و19 حالة في محافظة عجلون، و15 حالة في محافظة جرش، و12 حالة في محافظة مأدبا، و9 حالات في محافظة العقبة، و5 حالات في محافظة الكرك، و4 حالات في محافظة معان، منها حالة واحدة في البترا.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 9783 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 46 حالة، فيما غادرت 44 حالة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 422 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 338 بنسبة إشغال بلغت 8 بالمئة، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 151 بنسبة إشغال بلغت 16 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 73 جهازا ً بنسبة إشغال بلغت 8 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 1092 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 304200 حالة.

وأضاف أن 20409 فحوصات مخبريّة أجريت اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 3659959 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 8ر3 بالمئة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع واتّباع سبل الوقاية خصوصاً ارتداء الكمّامات وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، إضافة إلى متابعة الحملات التوعوية التي أطلقتها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي: #إلك_وفيد #حياتنا_أهم، والتسجيل لأخذ المطعوم.