سهى عرفات لوكالة انباء عبرية: "أبو مازن" فقد شرعيته وحقه الأخلاقي في الحكم، وعليه ان يرحل كما رحل ترامب
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جرينتش+2 11:23
وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس عن تسجيل 11 وفاة و776 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 318,181
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