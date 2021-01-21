مقتل 25 وإصابة 55 عراقيا في تفجيرين نفذهما صباح اليوم الخميس انتحاريان في سوق لبيع الملابس وسط بغداد/ فيديو

ارتفع عدد قتلى التفجير الإرهابي في سوق للملابس بمنطقة الباب الشرقي بالعاصمة العراقية بغداد إلى 25 قتيلا وأكثر من 55 جريحا.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، إن اعتداء إرهابيا مزدوجا بواسطة إرهابيين انتحاريين اثنين فجرا نفسيهما حين ملاحقتهما من قبل القوات الأمنية في منطقة الباب الشرقي ببغداد، صباح اليوم الخميس، مما أدى إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى بين صفوف المدنيين.

بينما صرح اللواء خالد المحنا، المتحدث باسم الوزارة، في حديث لوسائل إعلام محلية أن أرقام الإصابات والوفيات غير نهائية وقابلة للزيادة.

وعن تفاصيل الهجوم، قال المحنا إن “الانتحاري الأول فجر نفسه بعد أن ادعى أنه مريض واجتمع الناس حوله. وتابع أن “الانتحاري الثاني فجر نفسه بعد أن تجمع الناس لنقل المصابين في التفجير الأول.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة أنها استنفرت وزارة الصحة، اليوم الخميس، جميع مؤسساتها الصحية لاستقبال جرحى تفجيري ساحة الطيران وسط بغداد.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة سيف البدر، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه بتوجيه مباشر من وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، استنفرت الوزارة جميع مؤسساتها الصحية وسيارات الإسعاف وردهات الطوارئ لاستقبال جرحى تفجيري ساحة الطيران.

من جانبه، أدان المتحدث باسم التحالف الدولي في العراق، واين ماروتو، الهجوم الذي وقع في بغداد، و قال في تغريدة عبر تويتر إن الهجوم هو مثال آخر على قيام الإرهابيين بقتل العراقيين و إيذاء الساعين للسلام.

و أكد ماروتو دعم التحالف الدولي المتواصل للحكومة العراقية،بناء على طلبها، في مسعاها لتحقيق الاستقرار والأمن.

وأشار مصادر أمنية إلى انتشار أمني مكثف لقوات الأمن العراقية في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد ، وإغلاق البوابات الرئيسية المؤدية إلى داخل المنطقة.

ويعد هذا الانفجار هو الأول من نوعه في العاصمة العراقية منذ نحو 18 شهرا، وفقا لوكالة فرانس برس.

وكان تفجير انتحاري وقع في المكان نفسه، الذي غالبا ما يعج بالمارة في ساحة الطيران، وأوقع 31 قتيلا قبل 3 سنوات. وتعود الاعتداءات الأخيرة التي أوقعت عددا كبيرا من القتلى في بغداد إلى يونيو 2019.

وكنت مصادر أمنية قد افادت في وقت سابق بمقتل 12 عراقيا وإصابة نحو ٢٥ آخرين بتفجير عبوة ناسفة وحزام ناسف في سوق بيع الملابس بالباب الشرقي في بغداد صباح اليوم.

وذكرت المصادر أن شخصين فجرا نفسيهما بشكل غير متزامن في سوق لبيع الملابس العسكرية بمنطقة الباب الشرقي وسط العاصمة.

وقال مدير إعلام عمليات بغداد العميد حازم العزاوي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “انفجاراً مزدوجا ًوقع قبل قليل في ساحة الطيران ببغداد”، وأضاف، أن “الانفجار أسفر عن سقوط شهداء وجرحى من المواطنين”.

وأشارت المصادر إلى انتشار أمني مكثف لقوات الأمن العراقية في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد ، وإغلاق البوابات الرئيسية المؤدية إلى داخل المنطقة.

تفجير انتحاري في بغداد منطقة باب الشرقي 8 شهداء و15 جريحا بردا وسلاما يا بغداد 💔🙏 pic.twitter.com/BLgZqlyLqE — Saif_CH (@CH19845854) January 21, 2021