سهى عرفات لوكالة انباء عبرية: "أبو مازن" فقد شرعيته وحقه الأخلاقي في الحكم، وعليه ان يرحل كما رحل ترامب
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جرينتش+2 11:23
مسلسل “العميد” يثير مأساة التجارة بالأطفال السوريين في مخيمات اللجوء بلبنان
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