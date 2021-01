سهى عرفات لوكالة انباء عبرية: “أبو مازن” فقد شرعيته وحقه الأخلاقي في الحكم، وعليه ان يرحل كما رحل ترامب

قالت سهى الطويل أرملة الرئيس الراحل ياسر عرفات، اليوم الخميس، إن الرئيس الفلسطيني الحالي “أبو مازن” يجب أن يغادر الحكم مثل “ترامب”؛ لان لديه خصائص النازية ويستند على التخويف.

وأضافت الطويل عبر محادثة هاتفية لوكالة TPS العبرية: “نحن نستحق أيضًا تغيير الرؤساء كما هو الحال في الولايات المتحدة”.

وأشارت الطويل إلى أنها تطالب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالتنحي بعد 15 عاما في السلطة و4 فترات رئاسية في الولايات المتحدة.

وقالت الطويل، وهي تراقب تغيير الحكومة وعرض الديمقراطية في البيت الأبيض: “قررت بأن الوقت قد حان للمطالبة العلنية بانسحاب أبو مازن من الحياة الفلسطينية والاستقالة؛ لأنه فقد بالفعل شرعيته وحقه الأخلاقي في الحكم”.

كما صاحب تصريحاتها هجوم غير مسبوق، وانتقاد لاذع لرئيس السلطة الفلسطينية

