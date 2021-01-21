اطلالات في لوحة من ألوان قوس القزح تزيّن حفل تنصيب بايدن

المصدر: مجلة هي

رغم أن تنصيب الرئيس الأميركي جو بايدن يأتي في ظلّ مرحلة صعبة مليئة بالتحديات حول العالم، إلا أن صور إطلالات سيدات أمريكا اللواتي حضرن الحفل عكست لوحة من ألوان قوس القزح المشرقة فزيّنت الحفل للدلالة على الأمل والفرح.

أمران ميّزا إطلالات سيدات أمريكا في حفل تنصيب جو بايدن، هما إختيار الألوان المشرقة التي تضفي الإيجابية، وكذلك إختيار إطلالات مونوكروم.

جيل بايدن تألفت باللون الأزرق الفاتح أو ocean blue بلوك بإطلالة صُممت خصيصاً لها من توقيع Alexandra O’Neill من دار Markarian وتم إختيار اللون الأزرق لأنه يدلّ على الثقة والإيمان بالنفس والاستقرار.

ومن إطلالات سيدات أمريكا بألوان مشرقة، ظهرت كامالا هاريس بطقم باللون البنفسجيّ الملكيّ تألف من فستان وصل طوله إلى حدود الركبة وفوقه معطف ميدي، من توقيع المصممين Christopher John Rogers و Sergio Hudson.

ومن إطلالات سيدات أمريكا اللواتي تألقن بألوان قوس القزح المشركة نذكر ميشيل أوباما التي أطلت بالمعطف الطويل مع السروال الأنيق باللون البرغندي من تصميم Sergio Hudson، ومينا هاريس Meena Harris التي أطلّت باللون الأخضر بفستان من تصميم Ulla Johnson من مجموعة خريف وشتاء 2020، أما أماندا غورمون Amanda Gorman فتألقت بمعطف أصفر من Prada.

إطلالة ليدي غاغا كانت فريدة كعادتها عن إطلالات سيدات أمريكا اللواتي حضرن الحفل، فقد إختارت تصميماً من دار Schiaparelli جمع بين اللوك الكلاسيكي والعصري، حيث تألفت إطلالتها بجاكيت الكشمير الكحلية مستوحاة من الأسلوب العسكري زيّنتها بالبروش الضخم باللون الذهبي على شكل حمامة كبيرة تحمل غصن زيتون كرمز للسلام. أما التنورة الحريرية الضخمة فتميّزت بلونها الأحمر القوي.

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