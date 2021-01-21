تفاصيل خطة التربية للعودة للتعليم الوجاهي الفصل الدراسي الثاني

شملت خطة وزارة التربية والتعليم للعودة للتعليم الوجاهي المتدرج في الفصل الدراسي الثاني بالسابع من شهر شباط المقبل للمرحلة الأولى، 773230 من طلبة رياض الأطفال والصفوف الثلاثة الأولى وطلبة التوجيهي في المرحلة الأولى.

ويتوزع الطلبة، بحسب خطة الوزارة في هذه المرحلة، بواقع 535497 طالبا في المدارس الحكومية وموزعين بـ20167 شعبة، و205144 طالباً في مدارس القطاع الخاص في 11216 شعبة، بالإضافة إلى 28643 طالباً في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في 814 شعبة، و3946 طالباً في 175 شعبة في مدارس تتبع لوزارات الأوقاف، والتنمية الاجتماعية، والتعليم العالي.

وكان وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، أعلن في وقت سابق، أن الإطار العام للعودة للتعليم الوجاهي للفصل الدراسي الثاني، هي التدرج والدمج بين التعليم الوجاهي والتعليم عن بُعد، ليكون الدوام بالتناوب بواقع يومين أو ثلاثة أيام.

وبين الدكتور النعيمي، أن شكل العودة للتعليم الوجاهي، سيعتمد أيضاً على الكثافة الصفية، بحيث يكون نصيب الطالب من الغرفة الصفية مترين مربعين، ويكون عدد الطلبة في الشعبة الصفية بين 15 إلى 20 طالباً، منعاً للاكتظاظ وحفاظاً على سلامتهم وسلامة معلميهم.

وبحسب خطة العودة، التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، فإن المرحلة الثانية للعودة للتعليم الوجاهي في الحادي والعشرين من الشهر المقبل في حال استمرار استقرار الوضع الوبائي، تشمل طلبة الصفين العاشر والحادي عشر.

ويبلغ عدد الطلبة في هذه المرحلة 234804 طلاب في المدارس الحكومية موزعين على 7979 شعبة، و37527 طالباً في مدارس القطاع الخاص بواقع 2208 شعب بالإضافة إلى 11203 طلاب في مدارس (الاونروا) تم توزيعهم على 327 شعبة، و4361 طالباً وطالبة في مدارس تابعة لوزارة التعليم العالي والتنمية الاجتماعية، والأوقاف بواقع 162 شعبة.

ويلتحق بقية الطلبة من الرابع إلى التاسع بمدارسهم في السابع من شهر آذار المقبل للمرحلة الثالثة بحسب الخطة، حيث يبلغ عدد الطلبة في هذه المرحلة، 813528 طالباً وطالبة في المدارس الحكومية، و198576 في مدارس القطاع الخاص، و79253 طالباً في مدارس (الاونروا)، بالإضافة إلى 12117 طالباً في مدارس وزارة التنمية الاجتماعية والأوقاف والتعليم العالي.

ويتوزع الطلبة في هذه المرحلة على عدد من الشعب الصفية، والتي بلغت 27607 شعب في مدارس وزارة التربية والتعليم، و11380 شعبة في القطاع الخاص، و2149 شعبة في مدارس (الاونروا)، و367 شعبة في مدارس تتبع لوزارات التنمية الاجتماعية، والتعليم العالي، والأوقاف.

وفي حال اكتمال عودة جميع الطلبة لمدراسهم في جميع السلطات التعليمية بحسب الخطة، فإن المجموع الكلي للطلبة العائدين، يبلغ مليونين و164 ألفاً و599 طالباً وطالبة في 84551 شعبة.

وكانت وزارة التربية والتعليم، نشرت البرتوكول الخاص بالعودة للمدارس، والذي تضمن الإجراءات التنفيذية والتفصيلية لعودة المدارس وفق الأطر المُعدة.

وتضمن البرتوكول الذي تم تعميمه على مديريات التربية والتعليم، آلية العودة وشكلها، والتدابير الصحية والوقائية المرافقة وإرشادات الصحة والسلامة العامة، وآليات الحوكمة والعمليات الإدارية، والمحتوى التعليمي، بالإضافة إلى أنظمة الدوام وتوزيع الحصص، وغيرها من الإجراءات الإدارية.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة