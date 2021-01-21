الأمن العام يوضح ملابسات اعتداء شخص بالضرب على شقيقته

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن إدارة حماية الأسرة تعاملت مع قضية الاعتداء بالضرب التي تعرضت له احدى الفتيات من قبل شقيقها وألقت القبض على شقيق الفتاة وأحالته للقضاء وللحاكم الإداري.

وفي تفاصيل القضية، فقد وردت معلومات لإدارة حماية الأسرة بتاريخ 24 كانون الأول الماضي، بإسعاف فتاة للمستشفى إثر تعرضها للضرب من قبل شقيقها اثر خلافات بينهما، حيث جرى التحقيق في القضية وإلقاء القبض على شقيقها وإحالته للقضاء وجرى توقيفه، مشيرا الى أنه وبعد الافراج عنه أحيل للحاكم الإداري وما زالت الفتاة تتلقى العلاج داخل المستشفى والحالة قيد المتابعة من قبل إدارة حماية الأسرة.