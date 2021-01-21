إحباط عملية إعادة تعبئة معسل وتبغ فاسد بالأطنان

أحبطت وحدة العمليات في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالتنسيق مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء عملية اعادة تعبئة عدة أطنان من مادة المعسل والتبغ وبعض المواد التموينية منتهية الصلاحية بعد أن تم اتلافها في مكب نفايات مأدبا بهدف بيعها وتسويقها .

وقال مصدر مسؤول في الهيئة، بتصريح صحفي اليوم الخميس، إن عملية إتلاف هذه المواد تمت بشكل غير اصولي الأمر الذي سهل على المشتكى عليه الذي يعمل ضامنًا لبيع الخردة من متعهد مكب النفايات الى نقل ما يزيد عن ثلاثة أطنان من مواد المعسل وتبغ تالف والمواد الأخرى والاحتفاظ بها في مستودع يعود اليه .

واضاف المصدر، أنه تم بعد اجراء التحقيقات والضبوطات اللازمة، إحالة ملف هذه القضية إلى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد .

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