مقتل 25 وإصابة 55 عراقيا في تفجيرين نفذهما صباح اليوم الخميس انتحاريان في سوق لبيع الملابس وسط بغداد/ فيديو
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وقفات على المفارق.. ما دام الخطاب خدماتيّا لا وطنيّا فعلى “أوني على دوّي على تري!”
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