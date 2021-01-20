مقتل 25 وإصابة 55 عراقيا في تفجيرين نفذهما صباح اليوم الخميس انتحاريان في سوق لبيع الملابس وسط بغداد/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 01:05
وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء عن تسجيل 17 وفاة و978 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 317,405
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني