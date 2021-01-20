وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء عن تسجيل 17 وفاة و978 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 317,405

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 17 وفاة و 978 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الأربعاء، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 4187 والإصابات إلى 317405 إصابات.

وقد توزّعت الإصابات الجديدة على 497 حالة في محافظة العاصمة عمّان، و210 حالات في محافظة إربد، منها 15 حالة في الرمثا، و80 حالة في محافظة البلقاء، و53 حالة في محافظة المفرق، و40 حالة في محافظة الزرقاء، و26 حالة في محافظة عجلون، و19 حالة في محافظة الكرك، و18 حالة في محافظة مأدبا، و13 حالة في محافظة جرش، و9 حالات في محافظة معان، و7 حالات في محافظة الطفيلة، و6 حالات في محافظة العقبة.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 10110 حالات، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 40 حالة، فيما غادرت 30 حالة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 433 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 350 بنسبة إشغال بلغت 8 بالمئة، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 156 بنسبة إشغال بلغت 17 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 79 بنسبة إشغال بلغت 9 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 1215 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 303108 حالات.

وأضاف أن 23315 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 3639550 فحصاً، لافتا ً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 19ر4 بالمئة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، إضافة إلى متابعة الحملات التوعوية التي أطلقتها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا والتسجيل لأخذ المطعوم: #إلك_وفيد #حياتنا_أهم.