محاكمة عسكرية لبنانية تحكم على فريد شوقي بالحبس 6 أشهر

في أبريل عام 1969 تعرضالفنان المصري فريد شوقي لحكم قضائي لبناني ظنه البعض «كذبة أبريل»، لكنه كان حقيقيًا، إذ أصدرت محكمة بيروت العسكرية حكما على «وحش الشاشة» بالحبس غيابيًا لمدة ستة أشهر بتهمة إحراز سلاح بدون ترخيص.

كان فريد شوقي يصور فيلم (عثمان الجبار) في بيروت، حيث كان الدور يستدعي حمل مسدس أثناء التصوير، وضع فريد مسدسه في سيارته، وفي الطريق إلى الاستديو طلب الأمن من فريد إبراز رخصة السيارة حيث أنها أجنبية، وأثناء البحث عنها اكتشف وجود مسدس غير مرخص فتم تحرير محضر بقسم الشرطة، بحسب ما نشرته جريدة «الأخبار» في 23 أبريل 1969.

كان من المفترض أن يتم التحفظ على فريد شوقي لمدة 24 ساعة ولكن قنصل الجمهورية العربية المتحدة تدخل، واتصل بالمسئولين الذين أخلوا سبيله وسافر فريد إلى القاهرة بعد انتهاء تصوير الفيلم، وفوجئ بخطاب من المحكمة بالحكم عليه بالحبس لمده 6 أشهر غيابيًا.

ولد وحش الشاشة ” فريد شوقى ” في يوم 30 يوليو 1920 بحي البغالة بالسيدة زينب بالقاهرة، وبدأ أول أعماله بفيلم ملاك الرحمة عام 1946 مع يوسف وهبي والفنانة أمينة رزق.

وقد كان آخر أعماله فيلم الرجل الشرس 1996 لياسين إسماعيل ياسين، قدم فريد شوقي ما يقرب من الـ 300 فيلم حصل على أكثر من 92 جائزة، أبرزها وسام الفنون الذي سلمه له الرئيس جمال عبد الناصر،وقد توفى فريد شوقى يوم 27 يوليو 1998 عن عمر ناهز 78 .