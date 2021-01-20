البنك المركزي يسمح للبنوك بتوزيع أرباح على المساهمين

أصدر البنك المركزي، اليوم الأربعاء، تعميماً يسمح للبنوك توزيع أرباح نقدية على مساهميها في ضوء نتائجها المالية لعام 2020 على ألا تزيد نسبة التوزيع عن 12 بالمئة من رأس المال.

وأشار البنك في تعميمه إلى أن هذا القرار اتخذ في ضوء المستويات المريحة من الملاءة والسيولة لدى البنوك الأردنية، ولتعزيز هذه الملاءة تقرر ألا تزيد نسبة التوزيعات عن 12 بالمئة من رأس المال المدفوع للبنك.

ولفت إلى أن قرار توزيع الأرباح خاضع لموافقة البنك المركزي على البيانات المالية المعتمدة من مجلس إدارة البنك ومدقق حساباته كما تنص على ذلك التشريعات القائمة.

يشار إلى أن البنك المركزي أصدر أوامر للبنوك العام الماضي بعدم السماح بتوزيع أرباح نقدية لتعزيز ملاءتها، في ضوء المخاطر التي قد تسببها جائحة كورونا.

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