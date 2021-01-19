وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء عن تسجيل 17 وفاة و883 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 316,427

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 17 وفاة و883 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة، اليوم الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 4170 والإصابات إلى 316427.

وتوزّعت الإصابات الجديدة على 408 حالات في محافظة العاصمة عمّان، و188 حالة في محافظة إربد، منها 47 حالة في الرمثا، و62 حالة في محافظة الزرقاء، و49 حالة في محافظة جرش، و47 حالة في محافظة المفرق، و45 حالة في محافظة البلقاء، و25 حالة في محافظة عجلون، و19 حالة في محافظة مأدبا، و15 حالة في محافظة الكرك، و14 حالة في محافظة الطفيلة، و11 حالة في محافظة العقبة.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 10364 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 69 حالة، فيما غادرت 57 حالة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 440 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 372 بنسبة إشغال بلغت 9 بالمئة، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 154 بنسبة إشغال بلغت 16 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 84 جهازا ً بنسبة إشغال بلغت 9 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 1553 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 301893 حالة.

وأضاف أن 21930 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 3616235 فحصاً، لافتا ً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 03ر4 بالمئة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً ومتابعة الحملات التوعوية التي أطلقتها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا والتسجيل لأخذ المطعوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم #إلك_وفيد #حياتنا_أهم.