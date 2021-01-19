من بركات الاربعينية.. أجواء باردة جدًا وأمطار غزيرة اليوم الثلاثاء وغدًا وزخات ثلجية في المرتفعات الجنوبية

تكون الأجواء اليوم الثلاثاء، باردة جداً في أغلب مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ومع ساعات العصر تتأثر تدريجياً المملكة بمنخفض جوي يتمركز شمال سوريا، ويتوقع هطول زخات من المطر في شمال المملكة تمتد مع ساعات المساء الى المناطق الوسطى، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية تتجاوز سرعتها 50كم/س في بعض المناطق وتثير الغبار في مناطق البادية.

وتعبر تدريجياً المملكة ليلًا، الجبهة الهوائية الباردة المرافقة للمنخفض الجوي لتصبح الأجواء أشد برودة، مع استمرار هطول الأمطار في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، تمتد الى باقي المناطق وتكون الهطولات غزيرة على فترات خاصةً في الانحاء الغربية من المملكة، ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها البحر الميت، ويصحبها البرق والرعد وتساقط زخات من البرد أحياناً، وتتحول الرياح الى غربية نشطة السرعة.

وتحذر “الأرصاد الجوية” من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت، وارتفاع منسوب المياه خلال ساعات الليل، وخطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات خلال ساعات المساء والليل، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض، ومن شدة سرعة الرياح والهبات المرافقة لها.

وحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يتعمق يوم غدٍ الأربعاء، تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة من اصل قطبي ، ما يؤدي الى المزيد من الانخفاض على درجات الحرارة، وتكون الأجواء شديدة البرودة، وغائمة وماطرة في أغلب مناطق المملكة، يصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد أحياناً، حيث تكون الهطولات غزيرة على فترات، وتتشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، ويتوقع خلال ساعات النهار أن تشهد المرتفعات الجنوبية العالية (الشراة) هطول زخات من الثلج قد تتراكم بشكل محدود. ويحتمل أن تشهد المرتفعات الجبلية العالية في شمال ووسط المملكة زخات من الثلج تكون غالباً ممزوجة مع الهطولات المطرية، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها 50كم/ساعة ، ومع ساعات الليل تضعف فرصة الهطولات بشكل عام وتخف سرعة الرياح ، ويتشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية .

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 10 – 4 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 8 – 2، وفي مرتفعات الشراة 7 – 1، وفي مناطق البادية 13 – 3، وفي مناطق السهول 10 – 5، وفي الاغوار الشمالية 18 – 9، وفي الأغوار الجنوبية 23 – 15، وفي البحر الميت 18 – 10، وفي خليج العقبة 21 – 11 درجة مئوية.