سلطات اردوغان تعتقل وجبة جديدة تضم 238 ضابطاً بشبهة العلاقة مع غولن والمشاركة في محاولة انقلاب عام 2016

مقتل 25 وإصابة 55 عراقيا في تفجيرين نفذهما صباح اليوم الخميس انتحاريان في سوق لبيع الملابس وسط بغداد/ فيديو
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