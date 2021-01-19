مقتل 25 وإصابة 55 عراقيا في تفجيرين نفذهما صباح اليوم الخميس انتحاريان في سوق لبيع الملابس وسط بغداد/ فيديو
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سقوط طائرة “أباتشي” أمريكية في منطقة الشدادي شرقي سوريا خلال نقل عناصر “داعش” الى منطقة التنف
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