توقيف مالك مقهى في الرمثا لانه اقام حفلاً لثلاثين مدعواً

اوقف مدعي عام الرمثا، اليوم الثلاثاء، مالك مقهى لمدة اسبوع، لاقامته تجمعا لنحو 30 شخصا، بما يخالف احكام قانون الدفاع والاوامر الصادرة بموجبه.

وقال المدعي العام في تصريح صحفي، إن الشخص الذي جرى توقيفه كان قد اقام حفلا بمناسبة افتتاح المقهى، شارك فيه عشرات الاشخاص، مشيرا الى ان امر الدفاع يمنع التجمع لاكثر من عشرين شخصا شريطة الالتزام بقواعد السلامة العامة والتباعد الاجتماعي وضبط العدوى.

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