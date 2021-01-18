مصر تُحضّر لمصالحة فلسطينية شاملة عبر اجتماع الفصائل في القاهرة خلال الأسبوع الأول من شباط المقبل

افادت قناة العربية أن مصر تحضر لمصالحة فلسطينية شاملة.

وقالت القناة، نقلًا عن مصادرها: إن رئيس المخابرات الوزير عباس كامل، زار رام الله، مساء أمس الأحد؛ لتوحيد الصف، ودفع المصالحة بين الاطراف الفلسطينية.

وأضافت: “سيكون هناك مصالحة فلسطينية شاملة، تتضمن بنوداً برعاية مصرية”.

ومن جانبه، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أحمد حلس، مساء أمس الأحد: إن اجتماع الفصائل في القاهرة، سيجري في الأسبوع الأول من شهر شباط/ فبراير المقبل.

وأضاف في تصريحات لبرنامج “ملف اليوم” عبر “تلفزيون فلسطين “الرسمي: أنه فيما يتعلق بالقائمة الموحدة، فهذا الموضوع مطروح للنقاش، ولا يوجد شيء جاهز ومتفق عليه، وكل القضايا مطروحة للنقاش، ولدينا وجهة نظر في هذا الأمر.

وتابع حلس: “شركاؤنا في العمل الوطني لهم ملاحظاتهم ورأيهم، وما يتم الاتفاق عليه سيتم تنفيذه، وسيطرح في اجتماع القاهرة، آليات الرقابة على الانتخابات، لأن هناك وضعاً في غزة، وآخر مختلف في الضفة”.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح): “لا ننكر بأن هناك عدم ثقة تراكمت لسنوات، وبالتالي يجب وضع ضوابط، ونريد أن نناقش آلية الدعاية الانتخابية، بعيداً عن التخوين والتشكيك، لنقدم أنفسنا للعالم بشكل أفضل”.

وفيما يتعلق بمشاركة الفصائل في الحوار بالقاهرة، أكد حلس بأننا “لا نستطيع أن نتحدث باسم أي فصيل من الفصائل، ونحن سنذهب ومعنا وجهة نظر، ولن نتوقف عندها كثيراً”.

وتابع حلس: بأن حركة فتح جاهزة للذهاب بقائمتها التي تعبر عن رؤية الحركة وأبنائها، “إذا ما كان هناك شركاء لديهم استعداد لنشارك معهم قائمة واحدة لا مانع لدينا”، مؤكداً بأن حركة فتح “في الأصل ذاهبة لتشكيل قائمتها، وأيضاً هي منفتحة لقوائم مشتركة”.

وفيما يتعلق بملف المجلس الوطني، أكد حلس، بأن هذا سيكون الأبرز، حيث إن المجلس الوطني، سيكون تشكيله على مرحلتين، الأولى، انتخابات المجلس التشريعي، يوم 22 من أيار/ مايو المقبل، باعتبار أن أعضاء التشريعي، هم أعضاء الوطني من القدس والضفة وغزة.

وتابع: إن كنا نستطيع إجراء الانتخابات في عدد من الساحات في الشتات، سيتم انتخاب باقي أعضاء الوطني، وفي حال لم نتمكن بذلك في بعض الساحات الأخرى، سيتم التوافق على تعيين باقي الأعضاء.

وكان محمود عباس قد استقبل، مساء أمس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الوزير عباس كامل، ورئيس جهاز المخابرات الأردنية اللواء أحمد حسني، والوفدين المرافقين لهما، بحضور رئيس جهاز مخابرات السلطة، اللواء ماجد فرج.