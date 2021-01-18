لافروف: لن نتصادم مع أمريكا في سوريا، ولكن يجب ألا تستخدم القوة ضد سلطة الدولة السورية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ، أن روسيا لن تخوض اشتباكات مع الولايات المتحدة في سوريا، موضحا الى أن موسكو تطالب الجانب الأمريكي بعدم استخدام القوة ضد المواقع التابعة للسلطات السورية.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين: “لدينا اتصالات مع الولايات المتحدة عبر القنوات العسكرية، ليس لأننا نعترف بشرعية وجودها هناك [في سوريا] ولكن ببساطة لأنها يجب أن تتصرف في إطار معين. لا يمكننا طردهم من هناك، نحن لن ننخرط في اشتباكات مسلحة معهم بالطبع، ولكن نظرًا لوجودهم هناك، فإننا نجري حوارًا معهم حول ما يسمى بعدم التضارب.. ومن بين الأمور الأخرى، نطالب بشدة بعدم جواز استخدام القوة ضد مواقع الدولة السورية”.

وتحتفظ الدولة السورية بتواجدها في عدد من مناطق شرق الفرات الذي تسيطر “قسد” الكردية المتحالفة مع الجيش الأمريكي على مناطق واسعة منه، حيث يوجد تواجد للدولة السورية في مدن الحسكة والقامشلي، ولها مواقع عسكرية على الحدود السورية التركية حيث كان الجيش السوري قد دخل إلى شرق الفرات في عام 2019 بعد العملية العسكرية التي أطلقتها تركيا في شهر تشرين الأول عام 2019 ضد الوحدات الكردية المتواجدة شرق الفرات والتي نتج عنها سيطرة تركيا على مناطق رأس العين وتل أبيض، فيما تمكن الجيش السوري آنذاك من دخول شرق الفرات بعد اتفاق مع “قسد” وبرعاية روسية، حيث توقفت العملية التركية بعد دخول قوات الجيش السوري على شرق الفرات آنذاك.

وتطالب دمشق بضرورة انسحاب قوات الاحتلال الأمريكي من الشرق السوري وتوقف عمليات سرقة النفط السوري من المناطق التي تسيطر عليها الفصائل الموالية للجيش الأمريكي.