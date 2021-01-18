دائرة الاحوال المدنية تصدر 11228 جواز سفر للمقدسيين

أصدرت دائرة الأحوال المدنية والجوازات، 11228 جواز سفر للمقدسيين عبر المحكمة الشرعية في القدس الشريف، منذ البدء باطلاق الخدمة في شهر آب 2019.

وقال مدير عام الدائرة فهد العموش، في تصريح لوكالة (بترا) اليوم الاثنين، إن هذا الاجراء جاء لتمكين المقدسيين من تجديد جوازات سفرهم بكل سهولة وتعزيزا لصمودهم وتثبيتهم على أرضهم، وحماية الهوية العربية لمدينة القدس الشريف.

وبين ان المحكمة الشرعية في القدس الشريف تستقبل طلبات جوازات السفر للمقدسيين مرفقا بها جميع الاوراق الثبوتية المطلوبة، ووفق الاجراءات القانونية وذلك بالتنسيق مع دائرة قاضي القضاة وشركة البريد الاردني.

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