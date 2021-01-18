القوات المسلحة تحبط محاولة تسلل وتهريب مواد مخدرة من سوريا

أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات، اليوم الاثنين، وعلى احدى واجهاتها، محاولة تسلل مجموعة من الأشخاص من سوريا إلى الأراضي الأردنية.

وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أنه جرى تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى تراجع الأشخاص داخل العمق السوري، مضيفا أنه وبعد تفتيش المنطقة، جرى ضبط كميات من الحشيش وتحويلها إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود، ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

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