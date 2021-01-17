من حق يوم ١٥ يناير ان يُفاخر باحتضان عيد ميلاد جمال عبد الناصر.. بقلم : فهــــد الريمــــاوي
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لاسباب اقتصادية وانتخابية.. اردوغان ينبذ لغته الحربجية ويجنح لمصالحة الدول العربية
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