من حق يوم ١٥ يناير ان يُفاخر باحتضان عيد ميلاد جمال عبد الناصر.. بقلم : فهــــد الريمــــاوي
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الأرصاد الجوية: منخفضان جويان مصحوبان بالامطار الغزيرة والرياح والثلوج يؤثران على المملكة طوال هذا الأسبوع
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