من حق يوم ١٥ يناير ان يُفاخر باحتضان عيد ميلاد جمال عبد الناصر.. بقلم: فهـــد الريمــــاوي
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جرينتش+2 02:07
لتفكيك الالغاز وليس تقصي الاسرار.. بايدن يختار الدبلوماسي “ويليام بيرنز” لرئاسة الـ CIA
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