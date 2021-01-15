عباس يصدر مرسوما لتحديد موعد الانتخابات العامة على 3 مراحل

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الجمعة، مرسوما رئاسيا بشأن إجراء الانتخابات العامة على ثلاث مراحل.

وبموجب المرسوم ستجرى الانتخابات التشريعية بتاريخ 22/5/2021، والرئاسية بتاريخ 31/7/2021، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، على أن يتم استكمال المجلس الوطني في 31/8/2021 وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن.

وقد جاء ذلك في أعقاب استقباله لرئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، مساء اليوم، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، حيث وجه عباس لجنة الانتخابات وأجهزة السلطة كافة للبدء بإطلاق حملة انتخابية في جميع محافظات الضفة، بما فيها القدس، والشروع في حوار وطني يركز على آليات هذه العملية.