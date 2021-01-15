ربع مليون شخص سجلوا لأخذ لقاح ضد كورونا حتى اليوم الجمعة

صرح أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية، مسؤول ملف كورونا، الدكتور وائل الهياجنة، إن ربع مليون شخص سجلوا لأخذ لقاح كورونا حتى اليوم الجمعة.

وأضاف الهياجنة في حديث له عبر “التلفزيون الأردني” صباح الجمعة، أن جميع المراكز المعتمدة للقاح كورونا مزودة بأجهزة السلامة العامة في حال ظهرت أي مضاعفات على الشخص الذي تلقى لقاح كورونا.

وبين أن الشائعات التي انتشرت على الصورة التي تدعي بأن المطعوم قديم، غير صحيحة، وهي تعود لمحلول ملحي في المراكز الصحية، وليس مطعوم كورونا.

وتوجه الهياجنة بالشكر لكافة الكوادر الطبية التي تشارك بحملة التطعيم ضد كورونا.