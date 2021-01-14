من حق يوم ١٥ يناير ان يُفاخر باحتضان عيد ميلاد جمال عبد الناصر.. بقلم: فهـــد الريمــــاوي
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جرينتش+2 05:35
هكذا تحدث جمال عبد الناصر
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