من حق يوم ١٥ يناير ان يُفاخر باحتضان عيد ميلاد جمال عبد الناصر.. بقلم: فهـــد الريمــــاوي
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تنفذها “قسد” الكردية.. الاغتيالات تعصف بشيوخ القبائل العربية الموالية لدمشق والمناهضة للاحتلال الأمريكي شرقي سوريا
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