من حق يوم ١٥ يناير ان يُفاخر باحتضان عيد ميلاد جمال عبد الناصر.. بقلم: فهـــد الريمــــاوي
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جرينتش+2 05:34
بمناسبة عيد ميلاد جمال عبد الناصر غدا.. قصة “خازوق روزفلت” الذي شيده وسط القاهرة لفضح رئيس أمريكا/ فيديو
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