عدوان إسرائيلي بعد منتصف الليلة الماضية على مدينة دير الزور السورية ومنطقة البوكمال على الحدود العراقية/ فيديو

دير الزور – سانا

شن العدو الإسرائيلي بعد منتصف الليل عدواناً جوياً على مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال بالريف الجنوبي الشرقي للمحافظة.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أنه “في تمام الساعة الواحدة وعشر دقائق من فجر اليوم قام العدو الإسرائيلي بعدوان جوي على مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال ويتم حالياً تدقيق نتائج العدوان”.

وتصدت وسائط دفاعنا الجوي لاعتداءات إسرائيلية متكررة خلال سنوات الحرب الإرهابية على سورية حيث كان يتدخل العدو الإسرائيلي بشكل مباشر لدعم التنظيمات الإرهابية ولا سيما تنظيم “داعش” الإرهابي.

ومن جانبها نشرت قناة RT مقطع فيديو صوّر الليلة الماضية، أظهر اللحظات الأولى للقصف الذي طال منطقة “البوكمال” السورية من قبل طيران إسرائيلي، وفقاً للجيش السوري.

وفي وقت سابق من الليلة الماضية، أفادت مصادر RT بسماع دوي انفجارات على الحدود العراقية السورية، ورجحت أن تكون ناجمة عن ضربات وجهت لفصائل عراقية مسلحة.

وبعد ساعات أعلن الجيش السوري، أن القوات الإسرائيلية شنت عدوانا على مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال بشرق سوريا.

وسبق أن نفذت إسرائيل مئات الغارات خلال السنوات الأخيرة على أراضي سوريا بحجة أنها تستهدف قوات موالية لإيران.

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