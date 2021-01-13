العايد: إزالة أي محددات على أعداد الرحلات الجويّة، وزيادة عدد القادمين من جسر الملك حسين والمدورة

اعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الدولة لشؤون الإعلام علي العايد، إن الحكومة وضعت معايير محددة لإعادة فتح قطاعات اعتبارا من يوم الجمعة القادم على مراحل، وسيتم مراجعتها دوريا.

وأضاف العايد، في مؤتمر صحفي من دار رئاسة الوزراء، مساء الأربعاء، أن تلك القرارات تأتي بتوصية من الجهات الطبية المختصة، وتشمل عودة التعليم الوجاهي اعتبارا من الفصل الدراسي القادم.

وأوضح أنه بالتزامن مع فتح القطاعات وبدء برنامج التطعيم الوطني يتوجب التشديد بسبل الوقاية والإجراءات الاحترازية.

ولفت إلى أنه سيتم وقف العمل بقرار حظر التجول الشامل ليوم الجمعة اعتبارا من هذا الاسبوع، والابقاء على ساعات الحظر الليلي وتطبيقها كذلك يوم الجمعة.

وأضاف أن فتح بعض القطاعات سيتم على 3 مراحل وبمدد زمنية محددة بالاعتماد على المؤشرات الوبائية وتطبيق إجراءات واشتراطات لفتحها.

وأعلن العايد عن وقف العمل بمنصة القادمين إلى المملكة جوّا Visit Jordan، والاكتفاء بإحضار فحص (PCR) نتيجته سلبية خلال (72) ساعة من موعد الوصول، بالإضافة إلى فحص (PCR) فور الوصول في المطار، ويعفى من ذلك الأطفال دون سن (5) سنوات.

كما أعلن إلغاء الحجر المنزلي للمسافرين القادمين ممن تظهر نتيجة فحوصاتهم في المطارات الأردنية سلبية، مع التأكيد على التزام المصابين الذين تظهر نتيجتهم إيجابية بالعزل المنزلي.

وعن المعابر البرية، أكد العايد أنه سيتم زيادة أعداد القادمين من جسر الملك حسين والمدورة إلى 300 شخص بدلا من 150، وفقا لتعليمات ستصدر عن وزارة الداخلية.

وأشار إلى أنه سيتم إزالة أي محددات على أعداد الرحلات الجويّة في المطارات لتعمل بكامل طاقتها الاستيعابية، ابتداء من تاريخ 20/1/2021.

ولفت إلى أن دوام المدارس يبدأ خلال الفصل الدراسي الثاني وجاهيّاً، بالتدرّج والتناوب، ابتداء من تاريخ 7/2/2021، وفق اشتراطات وبروتوكولات سيعلنها معالي وزير التربية والتعليم.

وأكد، أن الفرق الرقابيّة ستقوم بتشديد إجراءاتها للتفتيش على مدى التزام الأفراد والمنشآت بسبل الوقاية وتطبيق العقوبات بحقّ المخالفين.

وجدد التأكيد على ضرورة الاستمرار بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي والتعقيم كإجراءات وقائيّة رديفة للمطعوم.