من حق يوم ١٥ يناير ان يُفاخر باحتضان عيد ميلاد جمال عبد الناصر.. بقلم: فهـــد الريمــــاوي
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جرينتش+2 05:32
العايد: إزالة أي محددات على أعداد الرحلات الجويّة، وزيادة عدد القادمين من جسر الملك حسين والمدورة
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