وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين عن تسجيل 19 وفاة و1461 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 308,670
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جرينتش+2 11:16
محكمة اسرائيلية (عادلة وديموقراطية جدا) تمنع عرض فيلم “جنين جنين” وتلزم الفنان محمد بكري بدفع تعويض مالي
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