وصول الدفعة الأولى من مطعوم فايزر المضاد لكورونا الى الأردن

وصلت إلى مطار الملكة علياء الدولي، مساء اليوم الاثنين، أول دفعة من مطعوم فايزر المضاد لفيروس كورونا.

وقال مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية الدكتور غازي شركس لوكالة (بترا)، إن هذه الخطوة مهمة جدا في دعم الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة فيروس كورونا، مبينا أن الدفعة التي وصلت اليوم من مطعوم فايرَزر هي جزء من الحصة المخصصة للاردن، وستصل الكميات الاخرى تباعا.

ودعا الدكتور شركس المواطنين إلى ضرورة المبادرة للتسجيل لتلقي لقاح كوفيد-19، عبر الرابط المخصص لهذه الغاية ( vaccine.jo/cvms ).

وكان وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، أعلن في وقت سابق، عن بدء البرنامج الوطني للتطعيم ضد كورونا الأربعاء المقبل، بعد وصول الدفعة الأولى من اللقاح الصيني الإماراتي يوم السبت الماضي.

وبعد وصول الشحنة إلى أرض المطار، قامت كوادر وزارة الصحة بنقل المطعوم في ثلاجات خاصة أعدت لهذه الغاية إلى مراكز التطعيم استعدادا لاستخدامها يوم الاربعاء المقبل. وكانت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، منحت في وقت سابق الإذن بالاستخدام الطارئ لمطعوم (فايزر)، فيما منحت الأحد الماضي الاذن بإجازة استخدام المطعوم الصيني الاماراتي (سينوفارم ).

مشاركة 0 مشاركة مشاركة