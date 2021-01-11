وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين عن تسجيل 19 وفاة و1461 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 308,670

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 19 وفاة و1461 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الاثنين، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4043 وفاة و308670 إصابة.

وقد توزّعت الإصابات الجديدة على 505 حالات في محافظة العاصمة عمّان، و431 حالة في محافظة إربد، منها 46 حالة في الرمثا، و107 حالات في محافظة الزرقاء، و101 حالة في محافظة البلقاء، و89 حالة في محافظة المفرق، و60 حالة في محافظة جرش، و49 حالة في محافظة عجلون، و38 حالة في محافظة مأدبا، و30 حالة في محافظة الطفيلة، و21 حالة في محافظة الكرك، و16 حالة في محافظة العقبة، و14 حالة في محافظة معان، منها 3 حالات في البترا.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 14197 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 64 حالة، فيما غادرت 67 حالة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 506 حالات، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 426 بنسبة إشغال بلغت 10 بالمئة، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 187 بنسبة إشغال بلغت 20 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 89 بنسبة إشغال بلغت 10 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 1645 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 290430 حالة.

وأضاف أن 27279 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 3438946 فحصاً، لافتا ً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 36ر5 بالمئة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، إضافة إلى متابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد على حماية أسرهم ومجتمعهم (#بحميهم)..