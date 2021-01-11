نقابة المهندسين تقرر إحالة قضية اختلاس الى المدعي العام

قرر مجلس نقابة المهندسين إحالة قضية اختلاس قام بها احد موظفي النقابة الى المدعي العام.

وقالت النقابة في تصريح صحفي اليوم الاثنين، ان الموظف اعترف للجنة التحقيق التي شكلتها النقابة باختلاس مبلغ 8 الاف دينار، من خلال التحويل في الحسابات الداخلية، فيما تمكنت النقابة من خلال التدقيق والرقابة الداخلية من وقف تحويل شيكات بنكية بمبلغ 7 الاف دينار الى حسابه.

واضافت ان لجنة التحقيق التي تم تشكيلها فور اكتشاف شبهة الاختلاس قبل عدة اسابيع، اوصت بعدة توصيات لمجلس النقابة من بينها تحويل الملف الى المدعي العام، بالاضافة الى مجموعة من القرارات الادارية التي تضمن معالجة الاختلال في بعض الاجراءات، لمنع تكرار مثل هذه الحالات مستقبلا.

واشارت النقابة إلى ان جهاز الرقابة والتدقيق الداخلي والانظمة التي تتبعها النقابة كان لها الدور الرئيسي في الكشف عن التجاوزات التي ارتكبها الموظف.

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