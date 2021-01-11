بيلوسي تعلن استعدادها لبدء إجراءات عزل ثانية ضد الرئيس ترامب ما لم تتم تنحيته من منصبه خلال أيام

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، مساء الأحد، استعدادها لبدء إجراءات عزل ثانية ضد الرئيس، دونالد ترامب، ما لم تتم تنحيته من منصبه خلال أيام.

وقالت بيلوسي “سنمضي قدما في تقديم” إجراءات العزل في مجلس النواب ما لم تتم تنحية ترامب بموجب التعديل الخامس والعشرين للدستور، وفقا لما نقلته فرانس برس.

ونقلت رويترز عن بيلوسي قولها إن مجلس النواب سيصوت، هذا الأسبوع، على حث نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، والوزراء، لتنحية ترامب من الرئاسة، قبل البدء بإجراءات العزل.

ومن المتوقع أن يعقد مجلس النواب تصويته، الاثنين أو الثلاثاء، على قرار يمنح بنس السلطة في تطبيق البند الخامس والعشرين من الدستور الأميركي، الذي ينص على السماح بتنحية الرئيس الأميركي من منصبه في حال عجزه عن أداء مهامه الرسمية، وفقا لما ذكرته بيلوسي في رسالة نقلتها رويترز.

وقبل 10 أيام من انتهاء ولايته، يواجه ترامب، دعوات للاستقالة بشكل متزايد بما يشمل معسكره الجمهوري، لتجنب إجراء عزل صعب في أوج أزمة سياسية وصحية واقتصادية تشهدها الولايات المتحدة.

وتواصل السلطات البحث عن المتظاهرين المؤيدين لترامب الذين أصدروا تهديدات بالقتل ضد بنس وبيلوسي، وهما ثاني وثالث أكبر مسؤولي الدولة، خلال الهجوم على مبنى الكابيتول الأربعاء، الذي شنه مؤيدوا ترامب للتنديد بنتائج الانتخابات الرئاسية، التي أعلن فيها فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن