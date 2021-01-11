وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين عن تسجيل 19 وفاة و1461 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 308,670
أهم العناوين
جرينتش+2 11:14
الجيش السوري يجندل 11 ارهابيا بعملية نوعية خلف خطوط المجموعات المسلحة بمنطقة الغاب في ريف حماة الغربي
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني