اجواء معتدلة في اغلب مناطق المملكة اليوم الاثنين وغدًا

تكون درجات الحرارة، اليوم الإثنين، أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (6-7) درجات مئوية، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في معظم مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غد الثلاثاء لطيفة الحرارة في معظم مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم العالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتغطي سماء المملكة يوم الأربعاء كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، مع بقاء درجات الحرارة اعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (7-8) درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية غربية تنشط على فترات تثير الغبار في جنوب وشرق المملكة، ومع ساعات الليل المتأخرة يتدفق هواء بارد ورطب باتجاه المملكة وتتكاثر الغيوم على ارتفاعات منخفضة وتهطل باذن الله زخات من المطر في شمال ووسط المملكة تمتد تدريجيا الى أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية. وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 20 – 7 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 17 – 7، وفي مرتفعات الشراة 18 – 6، وفي مناطق البادية 21 – 6، وفي مناطق السهول 20 – 7، وفي الاغوار الشمالية 26 – 13، وفي الأغوار الجنوبية 28 – 16، وفي البحر الميت وخليج العقبة 26 – 15 درجة مئوية.

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