دعوة المواطنين للتطعيم، وإطلاق منصة التبليغ عن الآثار الجانبية للمطعوم / رابط

دعت وزارة الصحة ،اليوم الإثنين، المواطنين الذين سجلوا بمنصة الراغبين بتلقي لقاح كورونا الانتباه إلى هواتفهم، وفق ما ذكره مصدر مطلعر.

وقال المصدر، إن الوزارة بدأت بارسال رسائل نصية بتفاصيل مواعيد تلقي المطعوم؛ قبيل بدء برنامج التطعيم الوطني يوم الاربعاء القادم.

ودعت الوزارة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بموعد ومكان التطعيم للحفاظ على اجراءات السلامة العامة، مطالبة بضرورة ارتداء الكمامة والتباعد في المراكز الصحية.

وفي سياق متصل، تجاوز عدد الراغبين بتلقي اللقاح حوالي 180 ألفا؛ وذلك عبر المنصة المخصصة لتلك الغاية في وزارة الصحة.

كما أطلقت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، المنصة إلكترونية الخاصة للإبلاغ عن الآثار الجانبية الخاصة بمطعوم كورونا.

وأكدت المؤسسة، حرصها الدائم على توفير أدوية فعالة وآمنة، داعية المواطنين بالمساهمة في الابلاغ عن أية اثار جانبية حدثت بعد استخدام المطعوم الخاص بالوقاية من كوفيد-19.

وتطلب المنصة من المواطنين الذين ظهرت عليهم آثار جانبية معلومات تتعلق بالجنس والعمر والطول والوزن، وأسم المطعوم، وتاريخ الجرعة الأولى، والحالة الصحية للمريض قبل تناول الجرعة الأولى من المطعوم.

وتعرض المنصة عدة أعراض جانبية لاختيار التي يعاني منها المريض كحساسية شديدة تضمنت ضيق بالتنفس، وغثيان، وانتفاخ موضع الحقن، وارتفاع في درجات الحرارة، وألم مفاصل، وقشعريرة، وألم في العضلات، وصداع، وتعب، وألم في موضع الحقن.

وللدخول إلى المنصة: اضغط هنا.