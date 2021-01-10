وزير الصحة: المطاعيم التي تمّ التعاقد عليها ضد كورونا تكفي 20% من الاردنيين وهي آمنة وتفي بالغرض

اعلن وزير الصحة نذير عبيدات،اليوم الأحد، إن وصول مطعوم للوقاية من فيروس كورونا المستجد سيكون له أثر كبير على الوضع الوبائي، مضيفا أن “الكميّات التي تمّ التعاقد عليها من المطاعيم تكفي 20% من سكّان الأردن”.

وقال، خلال مؤتمر صحفي موسع في رئاسةالوزراء، للحديث حول تفاصيل البرنامج الوطني للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، أن المطاعيم وجدت من أجل صحّة الإنسان، داعيا الجميع لعدم الالتفات إلى الإشاعات التي يتمّ تداولها بشأن مطعوم كورونا.

وأشار عبيدات إلى أن “وصول المطعوم لا يعني انتهاء الوباء، وعلى الجميع الاستمرار بالالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وعدم التجمهر”، موضحا أن “أيّ نوع من المطاعيم التي تمّ اعتمادها تفي بالغرض، وهي مطاعيم آمنة، وستوزّع بعدالة على الجميع”.

وأوضح أن “تمّ اتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة لبدء إعطاء المطاعيم يوم الأربعاء المقبل”، مشيرا إلى أن “مطعومي فايزر وسينوفارم معتمدان من المؤسّسة العامّة للغذاء والدواء، وهما آمنان”.

وأشار عبيدات إلى أن “الدفعة الأولى من لقاح فايزر تصل غدا الاثنين، والدفعات ستصل أسبوعيا لحين وصول الكمية كاملة التي طلبها الأردن”.

وتابع أن “المؤسسة العامة للغذاء والدواء أجرت دراسة كل ما يلزم لإثبات مأمونية وفعالية هذه المطاعيم، بالتالي حصلت هذه المطاعيم على رخصة أو إذن استخدام طارئ كما هو متبع من جميع دول العالم”.

وأضاف عبيدات أن “الأردن في المرتبة 41 عالميا في بدء التطعيم ضد كورونا وهذا إنجاز”، مشيرا إلى أن “رئيس الوزراء وعدد من الوزراء تلقّوا المطعوم الصيني – الإماراتي، وتنوّع وتعدّد أنواع المطاعيم فيه مصلحة للجميع”.

ومن جانبه، قال أمين عام وزارة الصحة مسؤول ملف كورونا الدكتور وائل الهياجنة إن “المطاعيم تشكل إضافة على أساليب الوقاية من فيروس كورونا إلى جانب الكمامات والتباعد الجسدي وعدم التجمّع وغيرها”.

وأضاف أن “هناك جهودا تبذل لتوفير كميّات إضافيّة من المطاعيم إلى جانب فايزر وسينوفارم”.

وبين الهياجنة أن “لقاح أسترازينكا سيقدم أوراق اعتماده للمؤسسة العامة للغذاء والدواء الأسبوع الحالي”.

وقال ان 29 مركزاً في جميع محافظات الأردن مستعدة لبدء عمليّة التطعيم اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل”، لافتا إلى تجهيز غرفتي عمليّات لإدارة حملة مطاعيم كورونا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ووزارة الصحّة.

وأشار إلى أن “الآثار الجانبيّة للمطاعيم جميعها غير خطيرة، وهناك أرقام اتصال سيتمّ الإعلان عنها للإبلاغ عن أيّ آثار جانبيّة تصيب المتلقّين”.

وأشار إلى “ارتفاع نسبة المتقدمين للحصول على لقاح كورونا من قبل من تزيد أعمارهم عن 60 عاما بنسبة 50%”.

وزير الصحة: مطعوم كورونا سيحسن الوضع الوبائي

اكد وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات ان وصول معطوم كورونا سيكون له أثر كبير في تحسن الوضع الوبائي، وسيكون له اثر جيد ومهم على سلوك الفيروس، مؤكدا ان المطاعيم وجدت من أجل صحّة الإنسان.

وبين عبيدات، خلال مؤتمر صحفي في دار رئاسة الوزراء اليوم الأحد، أن المطاعيم وجدت لتحصين الناس من الامراض وهي حقيقة لا يمكن ان تتغير، مستعرضا نبذة عن المطاعيم وبداية تلقي البشر المطاعيم التي كان لها اثر كبير في اختفاء بعض اخطر الامراض.

وأكد عبيدات ان لا هدف للحكومة الا مصلحة المواطنين والوطن وعدم وجود مصلحة شخصية لأي شخص بالحكومة فمصلحتهم هي مصلحة المواطن، كون العالم سئم من الفيروس ويجب مقاومته بكل الطرق، داعيا الى الابتعاد عن الاشاعات.

وفي رد عن سؤال خلال المؤتمر الصحفي حول تفاصيل اللقاح (سانوفارم)، أكد أن كافة المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالدراسة موجودة لدى المؤسسة العامة للغذاء والدواء، بعد أن قامت الشركة المُصنّعة بإرسال النتائج للمؤسسة التي درست هذه النتائج لمدة ثلاثة أسابيع قبل اعتماد اللقاح، مبينا ان المطعوم لا يعني انتهاء الفيروس بل يجب على المواطنين الالتزام بلبس الكمامة واتباع أقصى درجات الحيطة والحذر واستعمال وسائل الوقاية المختلفة.

وحول الكميات المتوفرة بين وزير الصحة أن الكميات المتعاقد عليها تكفي 20 بالمئة من المواطنين، ولا يوجد سقف لهذه الكميات في حال وجود اقبال عليها، موضحا أن كل اسبوع ستصل دفعة من لقاح (فايزر) حتى انتهاء الكمية المتعاقد عليها، مؤكدا أن اول دفعة من (فايزر) ستصل يوم غد الاثنين.

وأشار عبيدات الى وجود اتفاقيات مع “استرازنكا وجونسون اند جونسون” والشركة الاماراتية المسؤولة عن توزيع لقاح “سينوفارم” الصيني، بالاضافة الى اشتراك الاردن بائتلاف “كوفاكس” الخاص بتوفير مطاعيم لـ 189 دولة في العالم، حيث سيكون للمملكة حصة وفق البرنامج المرصود، داعيا المواطنين الى التسجيل لأخذ اللقاح وعدم الالتفات إلى الإشاعات التي يتمّ تداولها بشأن مطعوم كورونا.

من جهته كشف أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة، مسؤول ملف كورونا، الدكتور وائل الهياجنة عن وجود 29 مركزاً في جميع محافظات المملكة لبدء عمليّة التطعيم ضد كورونا اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل.

واكد الهياجنة إن لقاح كورونا أيقونة جديدة هامة من المطاعيم التي تحمي المواطنين، بموازاة الالتزام بالتباعد ووسائل الوقاية، مشيرا الى ان الدليل الوطني للتطعيم ضم عددا من الشركاء مثل وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد الرقمي ووزارة الاعلام بالإضافة الى غرفتي عمليّات لإدارة حملة مطاعيم كورونا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ووزارة الصحّة وعلى مدار 24 ساعة.

وأشار الى الأعراض المتوقعة التي قد تظهر عند اخذ اللقاح مثل حدوث انتفاخ أو احمرار أو ألم في مكان الحقن وقد يصاحبها ارتفاع في الحرارة، وإعياء عام، تعب في العضلات، ألم في المفاصل، انتفاخ في الغدد اللمفاوية، ومن الممكن ان لا تحدث، مؤكدا أن الآثار الجانبيّة للمطاعيم جميعها غير خطيرة، وهناك أرقام اتصال سيتمّ الإعلان عنها للإبلاغ عن أيّ آثار جانبيّة تصيب المتلقّين من خلال ارقام ستعلن لاحقا.

وحول امكانية استيراد القطاع الخاص لمطاعيم كورونا أكد الهياجنة ان اللقاحات مسؤولية الدولة في حالات الأوبئة، ومن الممكن ان نسمح للقطاع الخاص في حال تم التأكد ان اللقاح سيكون موسميا، مشيرا الى ان التعامل مع هذا النوع من اللقاحات يحتاج لإمكانيات لوجستية خاصة قد لا تتوفر إلا لدى الحكومات.