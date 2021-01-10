هل وقع الحب بين ام كلثوم وامير الصحافة محمد التابعي؟

قصة حب مجهولة بين أمير الصحافة المصرية محمد التابعي وكوكب الشرق أم كلثوم، ربما لم تخرج إلى النور يومًا لولا 4 رسائل في ظرف مغلق كتب عليه التابعي بخط يده «أم كلثوم.. كروانة الكراوين»، بعد مرور 25 عاماً من رحيل دنجوان الصحافة.

فقد وجدت هدى التابعي زوجة دنجوان الصحافة، بعد 25 عاماً من رحيل زوجها، داخل ظرف خاص كتب عليه “كروانة الكراوين” أم كلثوم، أربع رسائل، ثلاث منها بخط يده كتبها في عام 1936، وواحدة بخط “أم كلثوم” وبتوقيعها بعد هذا التاريخ بعشر سنوات.

كما عثرت الزوجة كذلك على مجموعة من الصور النادرة التي لم تنشر لـ”كوكب الشرق”، وظرف صغير يحتوي على خصلة من الشعر ومنديل صغير، علاوة على خطاب من سيدة الغناء العربي أم كلثوم بتاريخ 28 ديسمبر 1946 تقول فيه: «عزيزي الأستاذ التابعي.. أشكرك على برقيتك ثم أشكرك أكثر على رسالتك وإني سعيدة بأن أسمع أنك في أحسن حال، ومقالتك الأسبوعية الممتعة في أخبار اليوم وآخر ساعة تحمل لنا كل أسبوع خير الأنباء عنك.. إني على العكس ما ذكرته بالبرقية وسروري بالخطاب وإذا كان هناك من يجب أن يعتذر فهو أنا؟.. تقبل خالص تمنياتي وشكري.. أم كلثوم».

وقد كشفت رسائل أمير الصحافة المصرية أن قصة الحب هذه لم تستمر أكثر من 6 أشهر، وأن أم كلثوم هي التي وضعت نهايتها.

ام كلثوم تراقص ابن شقيقتها