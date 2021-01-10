بيلوسي تدعو الديمقراطيين للعودة إلى واشنطن هذا الأسبوع.. وبينس لا يستبعد تطبيق التعديل 25 وعزل ترامب

وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد عن تسجيل 15 وفاة و1250 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 307209
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