بعد مسيرة فنية حافلة.. رحيل الفنان المصري الكبير هادي الجيار اليوم الاحد جراء اصابته بالكورونا

توفي، صباح اليوم الاحد، الفنان الكبير هادى الجيار متأثرا بإصابته بفيروس كورونا داخل مستشفى الهرم، وذلك عن عمر ناهز 71 عاما، وعن مسيرة فنية ممتدة ومتنوعة من مسرح ودراما وسينما تخطت الـ200 عمل.

ومن المقرر تشييع الجثمان ودفنه بعد صلاة ظهر اليوم الأحد بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

وكان الفنان الكبير هادى الجيار قد دخل مستشفى الهرم خلال الأيام القليلة الماضية بعد إصابته بفيروس كورونا، وما ضاعف من حالته المرضية هو إجراؤه عملية قلب مفتوح خلال الأشهر الماضية.

من هو هادي الجيار

هو فنان مصري قدير ذاع صيته بعد مشاركته في مسرحية مدرسة المشاغبين، وله علامات مميزة في مسلسل المال والبنون، الراية البيضا، وأبناء ولكن، النوارس والصقور، الوجه الآخر، وسادسهم الشيطان، ثورة الحريم، العصيان وأفلام ثم تشرق الشمس عام 1971، واحترس عصابة النساء وعام 1986، ورحلة المشاغبين عام 1988، إضافة إلى العديد من الأعمال الحديثة فهو شريك نجاح لكثير من النجوم ولكن حالته الصحية كانت أثرت عليه بشكل كبير.

كان الفنان الكبير هادى الجيار قد انضم فى وقت سابق لمسلسل “الاختيار 2” من بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، المقرر أن يعرض فى شهر رمضان المقبل، إخراج بيتر ميمى، حيث يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، حيث من المتوقع أن تقدم سينرجى عملا ضخما للغاية، خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى.

وكان من المقرر ظهور الجيار فى مسلسل “موسى”، بطولة كل من: محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين.

يذكر أن آخر أعمال هادي الجيار هو مسلسل “شديد الخطورة”، من بطولة كل من: أحمد العوضى ويم مصطفى وحمزة العيلي وأحمد صيام وناهد رشدي وحسني شتا ومحمد الدقاق، ومن تأليف محمد سيد بشير.. رحمه الله